Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir evin bahçesinde oynayan 2 tilki yavrusu görüntülendi.
Hayman Bağları'nda, müstakil bir evin bahçesine zaman zaman yiyecek aramak için gelen tilkiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bahçeye kediler için konulan sudan içen tilki yavrularının, çimlerin üzerinde oynayıp koşturdukları ve yiyecek aradıkları görüldü.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Tilki Yavruları Bahçede Oyuncak Gibi - Son Dakika
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