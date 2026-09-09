Kayseri'de torbacılara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren takip sonrası düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkarı iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
86 personel ve 2 hava aracının da kullanıldığı operasyonda G.A, O.K, S.T, A.K, G.E, H.K. ve T.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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