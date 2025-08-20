Kayseri'de Trafik Cezaları 120 Bin Lirayı Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de Trafik Cezaları 120 Bin Lirayı Aştı

20.08.2025 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 3 sürücüye toplamda 120 bin 297 lira ceza kesildi.

Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye 120 bin 297 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan 3 farklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.

Paylaşımlardaki araçları tespit eden ekipler araçlardan birine 50 bin 894 lira cezai işlem uyguladı, sürücünün belgesine ise 2 ay süreyle el koydu.

Trafiği tehlikeye düşüren diğer araca 48 bin 559 lira ceza yazan ekipler söz konusu aracı da trafikten men etti.

Ekipler " Atatürk Bulvarı'nda akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü" paylaşımına konu araca ise 20 bin 844 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, kayseri, trafik, Güncel, Hukuk, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Trafik Cezaları 120 Bin Lirayı Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’den bomba Cengiz Ünder kararı Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 23:40:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Trafik Cezaları 120 Bin Lirayı Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.