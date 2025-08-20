Kayseri'de Trafik Cezaları 120 Bin Lirayı Aştı

Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye 120 bin 297 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan 3 farklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.

Paylaşımlardaki araçları tespit eden ekipler araçlardan birine 50 bin 894 lira cezai işlem uyguladı, sürücünün belgesine ise 2 ay süreyle el koydu.

Trafiği tehlikeye düşüren diğer araca 48 bin 559 lira ceza yazan ekipler söz konusu aracı da trafikten men etti.

Ekipler " Atatürk Bulvarı'nda akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü" paylaşımına konu araca ise 20 bin 844 lira cezai işlem uyguladı.