Kayseri'de Trafik Denetimi: 1104 Ceza Kesildi

KAYSERİ'de son 1 haftada yapılan trafik denetimleri sonucu toplam 1104 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek sesli müzik gibi kent genelinde kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada yapılan denetim ve ihbarlar sonucu 1104 kişiye cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda, 394 sürücüye cep telefonu kullanmak, 197 kişiye kırmızı ışık ihlali, 155'ine yüksek sesle müzik dinlemek, 143 sürücüye belgesiz araç kullanmak, 76 kişiye alkollü araç kullanmak, 58 kişiye ışık donanımı ihlali, 38 sürücüye sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak, 25 sürücüye modifiyeli araç kullanmak, 3 kişiye makas atmak, 9 kişiye abartı egzoz, 5 kişiye alkol metreye üflememek, 1 kişiye ise drift atmak suçundan trafik cezası kesildi.