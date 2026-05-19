Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Yusuf Kılıç (29) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yahyalı- Develi yolu Mustafa Beyli yol ayrımında meydana geldi. E.Ç.M. idaresindeki 38 EM 212 plakalı hafif ticari araç ile H.H.B. yönetimindeki 38 ZR 091 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan H.H.B. (26), E.Ç.M. (31) ve Yusuf Kılıç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Yusuf Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hacı Baba LALE/KAYSERİ,