Kayseri\'de Trafik Kazası: İki Sürücü Hayatını Kaybetti

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Kayseri karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Sebahattin Gökbaş'ın kullandığı 38 AIC 939 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçip, Durmuş Sönmez'in kullandığı 33 EFC 37 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sönmez ile Yaşar Özsoy'un bulunduğu hafif ticari araç şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Yapılan kontrolde sürücüler Gökbaş ile Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Özsoy ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökbaş ile Sönmez'in cansız bedenleri, morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma inceleme başlatıldı.