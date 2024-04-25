Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobilde 2 kişi yaralandı

Kayseri\'de tramvay yoluna giren otomobilde 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Ş.İ'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak tramvay yoluna girdi. Kazada yaralanan sürücü ve F.İ. hastaneye kaldırıldı. Tramvay seferleri kaza nedeniyle bir süre durdu, sonra normale döndü.

25.04.2024 21:53
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tramvay yoluna giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ş.İ'nin kullandığı 38 ZA 879 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda kontrolden çıkarak raylı sistem hattına girdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile F.İ. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre ara verilen tramvay seferleri, aracın hat üzerinden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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