Kayseri'de tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı

Kayseri'de tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Şehit Üst Teğmen Mustafa Şimşek Bulvarı'ndaki Şehit Mustafa Şimşek İstasyonu'nda karşı yöndeki durağa geçmeye çalışan İ.V'ye (68) seyir halindeki tramvay çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan İ.V. sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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