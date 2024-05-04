Kocasinan ilçesinde tren ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kocasinan ilçesinde tren ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Kocasinan ilçesinde tren ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki kontrollü hemzemin geçitte, yolcu treni ile İ.G'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

04.05.2024 02:09
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrollü hemzemin geçitte, yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki kontrollü hemzemin geçitte, yolcu treni ile İ.G'nin kullandığı 38 AGG 858 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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