Kayseri'de trenle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

Kayseri'de trenle 5 kilo 80 gram uyuşturucu madde getiren şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'ye trenle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheli P.K. (20) trenden indikten sonra yakalandı. P.K'nin yanında 5 kilo 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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