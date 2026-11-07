Kayseri'de üç suçta operasyon yapıldı, 26 şüpheliden 17'si tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de üç suçta operasyon yapıldı, 26 şüpheliden 17'si tutuklandı

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Kayseri\'de üç suçta operasyon yapıldı, 26 şüpheliden 17\'si tutuklandı
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Kayseri\'de üç suçta operasyon yapıldı, 26 şüpheliden 17\'si tutuklandı
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Kayseri'de Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin faizsiz kredi dolandırıcılığı, çevrimiçi müstehcenlik ve yasadışı bahis suçlarına yönelik operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 17'si tutuklanırken, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAYSERİ'de 'faizsiz kredi dolandırıcılığı', 'çevrimiçi müstehcenlik' ve 'yasadışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'faizsiz kredi dolandırıcılığı', 'çevrimiçi müstehcenlik' ve 'Yasadışı Bahis' suçlarını gerçekleştiren toplamda 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 'faizsiz kredi dolandırıcılığı' suçundan 9, 'çevrimiçi müstehcenlik' suçundan 8 ve 'yasadışı bahis' suçundan 9 olmak üzere toplam 26 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Siber Suçlarla MücadeleOperasyon3. SayfaKayseriGüncelSon Dakika

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