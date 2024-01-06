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Kayseri'de uçuruma yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de uçuruma yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, 38 BR 074 plakalı beton mikseri yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda sürücü kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Kayseri\'de uçuruma yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü kurtarıldı
06.01.2024 - 12:45,
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Kayseri'de uçuruma yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde 38 BR 074 plakalı beton mikseri, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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