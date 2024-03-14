Kayseri\'de Üniversite Öğrencisi Kız Arkadaşını Tüfekle Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

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Kayseri'de üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkan 18 yaşındaki eski kız arkadaşını, sokakta tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Gökhan Çatbaş (21) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Edanur Çoban'ın müşteki annesi Tuğba ve babası Akın Çoban, Baro Başkanı Ali Köse, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, kadın derneklerinin temsilcileri ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, sanığın akıl sağlığına ilişkin adlı tıp kurumundan rapor beklendiğini belirtti.

Sanık Çatbaş, bu aşamada diyeceği bir şey olmadığını ifade ederek, tahliyesini talep etti.

Baba Akın Çoban ise sanığın olayı planlayarak yaptığını, akıl sağlığının yerinde olduğunu öne sürerek, "Bir insan sevdiği kızın yanına silahla gitmez, çiçekle gider. Kızım, infaz koruma memuru olacaktı." diye konuştu.

Duruşma boyunca gözyaşlarına hakim olamayan anne Tuğba Çoban ise "Allah bu dünyada cezaevinden, öbür dünyada da cehennemden çıkarmasın. Başka bir şey istemiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Yüce Türk adaletine güveniyoruz"

Edanur Çoban'ın babası Akın Çoban, duruşma sonrası adliye çıkışında gazetecilere, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiklerini söyledi.

Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu iddia eden Çoban, olaydan önce internetten, öldürmenin cezalarına ilişkin araştırma yaptığını savundu.

Sanığın gün yüzü görmemesini isteyen baba, "Kızımı katlettikten sonra namaz kılmış. Bu namaz cenaze namazı mıydı, şükür namazı mıydı? Yüce Türk adaletine güveniyoruz." dedi.

Avukat Merve Akıllı ise Edanur Çoban'ı canavarca hisle tasarlayarak katleden sanığın en üst hadden cezalandırılması için davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

Olay

Anbar Mahallesi'nde 13 Eylül'de, üniversite eğitimi için harçlık biriktirmek amacıyla çalıştığı lokantadan çıkan Edanur Çoban, sokakta eski erkek arkadaşı Gökhan Çatbaş tarafından tüfekle vurularak öldürülmüş, şüpheli tutuklanmıştı.?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı'nı kazanan Çoban'ın, üniversite eğitimi için olaydan 4 gün sonra Tokat'a gitmeye hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Gökhan Çatbaş'ın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.