Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 20 Tutuklama

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Kayseri'de bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir haftada uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 24 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 kilo 623 gram uyuşturucu, 3 tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 55 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 20 zanlı tutuklandı.