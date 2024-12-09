Kayseri'de bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir haftada uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 24 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 1 kilo 623 gram uyuşturucu, 3 tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 55 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 20 zanlı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 20 Tutuklama - Son Dakika
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