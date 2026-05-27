Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Kent merkezi ve ilçelerde 23 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı, 1 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu, 6 av tüfeği, tabanca, çeşitli miktarlarda şarjör ve fişek, hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.