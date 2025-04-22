Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 176 Hap Ele Geçirildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 176 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılıçaslan Mahallesi'nde 3 şüphelinin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.

Aramada 176 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar E.G, Y.K. ve E.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.