Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 915 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez Kocasinan ilçesinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.
Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada, 915 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, 3 fişek ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
