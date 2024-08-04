Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 13,15 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ve 120 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler O.K, S.G. ve F.Ç. gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. cezaevine gönderildi, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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