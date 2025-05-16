Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlar ile kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda M.M.A. (41), S.S. (25), Z.G. (42) ve B.C. (38) yakalandı.
Narkotik arama köpeği Mia'nın da katıldığı operasyonda bir kısmı elbiseye emdirilmiş halde 1 kilo 436 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken B.C. (38) hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?