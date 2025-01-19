Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1'i firari 4 kişi gözaltına alındı, 22,60 gram uyuşturucu ele geçirildi.

19.01.2025 16:16
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i firari hükümlü 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 22,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda M.E. (34), E.E. (27), M.E. (25) ile M.D. (41) gözaltına alındı.

"Yağma" suçundan 22 yıl 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen M.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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