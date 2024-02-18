Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri\'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 265,41 gram sentetik uyuşturucu ve 3 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

18.02.2024 18:37  Güncelleme: 18:39
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 265,41 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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