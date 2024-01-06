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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma suçlarından aranan 8 firari hükümlü ile 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edilirken, şüphelilerin ifadesine başvuruldu.

Kayseri\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Firari Hükümlü Yakalandı
06.01.2024 - 15:25,
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma suçlarından aranan 8 firari hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma suçlarından haklarında 14 yıl 9 ay 22 gün ile 10 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlü ile aranan 2 şüpheli yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 2 şüphelinin ifadesine başvuruldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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