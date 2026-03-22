Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Yabani Hayvan Saldırısı: 11 Keçi Telef Oldu

22.03.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir besiciye ait 11 keçi, köpek veya kurt saldırısında telef oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYSERİ'de yabani hayvanların saldırısına uğrayan 11 keçi öldü. Besici Tamer Gültop, "Büyük ihtimalle köpek ya da kurt saldırısına maruz kaldık. Hayvanlarımızın bazıları boğazından, bazıları da gövdelerinden, yumuşak yerlerinden zarar görmüş" dedi.

Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki bir arazide besicilik yapan Tamer Gültop, sabah saatlerinde komşusunun araması üzerine hayvanlarına bakmaya gitti. Bölgeye giden Gültop, keçi ve koyunlarının yabani hayvanların saldırısına uğradığını gördü. Gültop'un ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 60 civarında keçi ve koyununun olduğunu belirten Tamer Gültop, "Dün gece komşum beni arayıp, 'ahırda gürültüler var. Bir bakar mısın' dedi. Geldiğimde hayvanlarımın yaklaşık 6 tanesinin telef olduğunu gördüm. Gün ağardığında bu sayı biraz daha netleşti. Hayvanlarımdan 5'inin kayıp, 6'sının da telef olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle köpek ya da kurt saldırısına maruz kaldık. Hayvanlarımızın bazıları boğazından, bazıları da gövdelerinden, yumuşak yerlerinden zarar görmüş. Biz burada keçi sütü yapmaya çalışıyoruz. Ticari bir faaliyetimiz yoktu. Temel gayemiz insanlara özellikle kanser hastalarına keçi sütünü ulaştırmaktı" diye konuştu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, Kayseri, Yabani, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 16:51:46. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.