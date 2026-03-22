Kayseri'de Yabani Hayvan Saldırısı: 11 Keçi Telef Oldu

KAYSERİ'de yabani hayvanların saldırısına uğrayan 11 keçi öldü. Besici Tamer Gültop, "Büyük ihtimalle köpek ya da kurt saldırısına maruz kaldık. Hayvanlarımızın bazıları boğazından, bazıları da gövdelerinden, yumuşak yerlerinden zarar görmüş" dedi.

Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki bir arazide besicilik yapan Tamer Gültop, sabah saatlerinde komşusunun araması üzerine hayvanlarına bakmaya gitti. Bölgeye giden Gültop, keçi ve koyunlarının yabani hayvanların saldırısına uğradığını gördü. Gültop'un ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 60 civarında keçi ve koyununun olduğunu belirten Tamer Gültop, "Dün gece komşum beni arayıp, 'ahırda gürültüler var. Bir bakar mısın' dedi. Geldiğimde hayvanlarımın yaklaşık 6 tanesinin telef olduğunu gördüm. Gün ağardığında bu sayı biraz daha netleşti. Hayvanlarımdan 5'inin kayıp, 6'sının da telef olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle köpek ya da kurt saldırısına maruz kaldık. Hayvanlarımızın bazıları boğazından, bazıları da gövdelerinden, yumuşak yerlerinden zarar görmüş. Biz burada keçi sütü yapmaya çalışıyoruz. Ticari bir faaliyetimiz yoktu. Temel gayemiz insanlara özellikle kanser hastalarına keçi sütünü ulaştırmaktı" diye konuştu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.