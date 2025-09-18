Kayseri'de Yağma Suçluları Yakalandı

Kayseri'de, haklarında "yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kocasinan ve Melikgazi suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. (31) ile H.B. (35) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
