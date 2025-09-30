Yangın alarmına basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı

Kayseri'de bir öğrenci okuldaki yangın ziline basınca izdihama neden oldu. Panik halinde dışarı çıkmaya çalışan öğrencilerden 14'ü hafif yaralandı.

YANGIN ZİLİNE BASAN ÖĞRENCİ İZDİHAMA NEDEN OLDU

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi'nde yer alan Hikmet Kozan Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci yangın alarmı ziline bastı. Bu sırada binada olan öğrenciler, paniğe kapılıp dışarı çıkmaya çalışınca izdiham yaşandı.

14 ÖĞRENCİ YARALANDI

Olayda 14 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine okula polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.