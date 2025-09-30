Kayseri'de bir öğrenci okuldaki yangın ziline basınca izdihama neden oldu. Panik halinde dışarı çıkmaya çalışan öğrencilerden 14'ü hafif yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi'nde yer alan Hikmet Kozan Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci yangın alarmı ziline bastı. Bu sırada binada olan öğrenciler, paniğe kapılıp dışarı çıkmaya çalışınca izdiham yaşandı.
Olayda 14 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine okula polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yangın alarmına basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?