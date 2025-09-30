Yangın alarmına basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı - Son Dakika
Yangın alarmına basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı

Yangın alarmına basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı
30.09.2025 16:20
Yangın alarmına basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı
Kayseri'de korkutan bir olay meydana geldi. Kentteki bir ortaokulda öğrencinin bastığı yangın alarmı izdihama neden oldu. Yaşanan panik nedeniyle 14 öğrenci hafif yaralandı.

Kayseri'de bir öğrenci okuldaki yangın ziline basınca izdihama neden oldu. Panik halinde dışarı çıkmaya çalışan öğrencilerden 14'ü hafif yaralandı.

YANGIN ZİLİNE BASAN ÖĞRENCİ İZDİHAMA NEDEN OLDU

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi'nde yer alan Hikmet Kozan Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci yangın alarmı ziline bastı. Bu sırada binada olan öğrenciler, paniğe kapılıp dışarı çıkmaya çalışınca izdiham yaşandı.

Kayseri'de Yangın Ziline Basılması Panik Yarattı

14 ÖĞRENCİ YARALANDI

Olayda 14 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine okula polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'de Yangın Ziline Basılması Panik Yarattı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Kayseri, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın alarmına basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı - Son Dakika

