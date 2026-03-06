Kayseri\'de Yarış Yapan Sürücülere Ceza

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada Felahiye ilçesinde iki otomobilin yarış yaptıklarına dair paylaşıma yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda suça konu iki otomobil 60 gün süre ile trafikten men edilirken, sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince trafik idari para cezası uyguladı.
