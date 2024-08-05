Kayseri\'de yaz Kur\'an kursları öğrencileri için etkinlik düzenlendi

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik Projesi" kapsamında Sarıoğlan Merkez Sait Aksoy Camisi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar katıldı.

Etkinlikte İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan, Kur'an okumaya başlayan öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Etkinliğe katılan öğrenci ve velilerine teşekkür eden Akan, bu tür etkinliklerle öğrencilerin manevi eğitimine katkıda bulunmayı ve onları teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Etkinlikte çocuklara pamuk şeker ikram edildi.