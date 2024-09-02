Kayseri'de Yeni Adli Yılın Başlaması Törenle Kutlandı

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Kayseri'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, adaletin bireylerden başlayarak devlet organizasyonuna, aileden başlayarak toplumun her alanına sahiplenilmesi, kutsanması gereken bir kavram olduğunu söyledi.

Kayseri Adliyesi'ne 2023 resmi takvim yılında gelen ve çıkan iş yükü ile başarı durumu hakkında da bilgi veren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen 94 bin soruşturma ve ihbar evrakının 82 bin 760'ı aynı yıl içinde karara bağlanmış olup, başarı oranı yüzde 87 olmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımıza infaz için gelen 60 bin 800 infaz ve ilamat evrakının 47 bin 145'i aynı yıl içinde infaz edilmiş olup, başarısı yüzde 77 olarak gerçekleşmiştir. Ceza mahkemelerimize gelen 91 bin 550 davanın 87 bin 31'i aynı yıl içinde karara bağlanmış olup, başarı oranı yüzde 94'tür. Hukuk mahkemelerimize gelen 46 bin 900 davanın 45 bin 380'i aynı yıl içinde karara bağlanarak yüzde 95 başarı ortaya

çıkmıştır. İcra dairelerimize gelen 487 bin takibin 184 bin 880'i sonuçlandırılmış, başarısı yüzde 37'de kalmıştır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze gelen 12 bin 230 yükümlü dosyasının 11 bin 180'i neticeye bağlanarak başarı oranı yüzde 91 olarak gerçekleşmiştir."

Korkmaz, davaların daha hızlı ve isabetli kararlarla sonuçlanması için bakanlıkça 2'si ağır ceza olmak üzere 16 yeni mahkeme kurularak HSK tarafından faaliyete geçirildiğini kaydetti.

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse de meslektaşlarının sorunlarına değinerek, yeni adli yılın hayırlı geçmesini diledi.

Törene, milletvekilleri, il protokolü ve adliye personeli katıldı.

Öte yandan, Kayseri Barosunca adli yıl açılışı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Köse'nin, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.