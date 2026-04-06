Kayseri'de Yeni İmar Yolu Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki imar yolları yapımına ve kentin ulaşım bağlantılarını güçlendirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde ulaşım altyapısını geliştirme çalışmaları kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yeni imar yollarının yapımı sürüyor.

Toplam uzunluğu 1,6 kilometre olan ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın devamı olarak planlanan yol, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile Erkilet Bulvarı ve Ulucanlar Sokak arasında bağlantı sağlayacak.

30 metre genişliğinde projelendirilen yolda terasman çalışmaları devam ederken, projenin tamamlanmasıyla Erkilet-Şehir Hastanesi ve kentin batı bölgesine ulaşım daha kolay hale gelecek.

18 metre asfalt platformuna sahip olacak yol kapsamında, gerekli noktalarda yaya yolları ile trafik güvenliği için oto korkuluklar da yapılacak.