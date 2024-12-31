Kayseri\'de Yerel Yönetim İstişaresi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CHP İl Başkanı, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyesini misafir etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer'i makamında kabul etti.

Ziyarette, ilçelere yapılacak yatırımlar ve hizmetler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Burada konuşan Büyükkılıç, ilçelerdeki yerel yönetimlerle dayanışma ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürerek, vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik daha etkin çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Belirlenen projelere hız kesmeden devam edileceğini bildiren Büyükkılıç, "Bu verimli görüşmede, Kayseri'nin her köşesine hizmetin en iyisini götürme hedefiyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, el birliğiyle şehrimize önemli yatırımlar kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

CHP'li başkanlar da Kayseri halkına daha iyi hizmet verebilmek için güçlü bir iş birliği içinde olacaklarını belirtti.