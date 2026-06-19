Kayseri'de Yönetici Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de Yönetici Bıçakla Yaralandı

Kayseri\'de Yönetici Bıçakla Yaralandı
19.06.2026 01:37
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Eski site görevlisi, fatura borcunu isteyen yöneticiyi bıçakla yaralayıp kaçtı.

KAYSERİ'de eski site görevlisi, fatura borcunu ödemesini isteyen site yöneticisi M.Ü.'yü (43) çıkan tartışmada bıçakla yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede yöneticilik yapan M.Ü. ile faturalarını ödemeyip kaldığı evden ayrılan henüz ismi öğrenilemeyen eski bina görevlisi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında eski bina görevlisi, site yöneticisi M.Ü.'yü bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı site yöneticisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Olaylar, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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