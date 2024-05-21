Kayseri\'de Zamantı Irmağı\'nda Kano ve Kürek Sörfü

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde doğup büyüyen İbrahim Köse, çocukluğunda yüzmeyi öğrendiği Zamantı Irmağı'nda ziyaretçilere kano ve kürek sörfü yaptırıyor.

Köse, ilçe sınırlarından geçen Zamantı Irmağı'nı su sporları açısından değerlendirmek ve bölgenin tanıtımını yapmak amacıyla Macera Kayseri Doğa Sporları Spor Kulübü'nü kurdu.

Ziyaretçilere kulüp bünyesinde kano ve kürek sörfü yaptıran İbrahim Köse, AA muhabirine, Zamantı'nın kano ve kürek sörfü olarak da bilinen SUP (Stand Up Paddle) için uygun olduğunu söyledi.

6 yaşında yüzme öğrendiği ırmakta su sporları yapmanın ayrı bir keyif oluğunu belirten Köse, şöyle konuştu:

"Çocukken hep 'buraya nasıl bir değer katarız' diye hayal ederdik. Çünkü çok güzel bir ırmak ve boşa akıp gidiyor. Kendi başımıza yapmaya başladığımız kano sporunu genele yaydık. Tek başımıza başladığımız kano, Zamantı Irmağı'na, Tomarza'ya değer kattı. Buraya karavancılar gelmeye ve kamp yapmaya başladılar. Yani ilçemize de değer kattı. İnsanlar esnaftan alışveriş yapıyor, burayı görüyor, değer kazanıyor. Bölge şu anda inanılmaz canlandı ve güzel bir konuma geldi. Umarım daha da iyi olur."

Köse, Zamantı sayesinde su sporlarıyla tanıştırdığı bölgenin değer kazanmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.