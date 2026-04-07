Kayseri'de Zemin Yapı Rehberi Çalışmaları Başladı

07.04.2026 15:36
Başkan Büyükkılıç, 8 üniversiteden akademisyenlerle zemin yapı rehberi için iş birliği yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerel zemin yapı rehberi çalışmaları kapsamında 8 üniversiteden akademisyenleri ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Erhan Altunel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümü'nden Doç. Dr. Tolga Yılmaz, Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zülküf Kaya, Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Abdullah Sandıkkaya, TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Özkan Kale, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Bozer, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ertan Sülev, Gebze Teknik Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl Dindar yer aldı.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın da hazır bulundu.

Büyükkılıç, Yerel zemin yapı rehberi projesinin Kayseri'nin geleceği açısından kritik bir çalışma olduğunu, akademisyenlerle birlikte yürütülecek saha incelemeleri ve teknik geziler sayesinde kentin zemin yapısının detaylı şekilde analiz edileceğini belirtti.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar kapsamında, akademik heyet yerinde incelemeler yapacak ve elde edilen bulgular kentsel planlama süreçlerine katkı sunacak.

Kaynak: AA

