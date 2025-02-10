Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, aralarında işçi servisinin de bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, H.T. idaresindeki 38 P 0360 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Zincirleme Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
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