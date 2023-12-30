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Kayseri'deki İşletmeler Fiyat Listesi Asma Zorunluluğuna Hazır - Son Dakika
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Kayseri'deki İşletmeler Fiyat Listesi Asma Zorunluluğuna Hazır

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, 1 Ocak 2024'te başlayacak fiyat listesi asma zorunluluğuna kentteki işletmelerin hazır olduğunu belirtti. Aydemir, uygulamanın vatandaşların işletmeye girdiğinde fiyat listesini görebilmesi için yerinde bir çalışma olduğunu ifade etti. Bu uygulama ile fahiş fiyatların önüne geçilmesi ve vatandaşların ürünleri kaç liraya yediğini bilmesi hedefleniyor.

Kayseri\'deki İşletmeler Fiyat Listesi Asma Zorunluluğuna Hazır
30.12.2023 - 09:57,
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Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, lokanta ve kafelerde 1 Ocak 2024'te başlayacak fiyat listesi asma zorunluluğuna kentteki işletmelerin hazır olduğunu söyledi.

Aydemir, AA muhabirine, uygulamanın yerinde olduğunU ifade ederek, vatandaşların işletmeye girdiğinde fiyat listesini görebileceğini kaydetti.

Fahiş fiyatların önüne geçilmesi, vatandaşın ürünü kaç liraya yediğini bilmesi için yeni uygulamaya 1 Ocak 2024'te başlanacağını aktaran Aydemir, şöyle konuştu:

"Yılbaşından sonra bütün işletmelerimizde ürünlerin fiyat listesi, vatandaşın görebileceği yere konulacak. Bunun amacı fahiş fiyatların önüne geçmek, vatandaşın ürünü kaç liraya yediğini bilmesi içindir. Bu çok güzel ve yerinde bir çalışma oldu. Hem işletmeleri zan altında koymamak hem de vatandaşın kafasını karıştırmamak adına güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ücret tarifesi olmayanlar odalarımızdan temin edebilir. Vatandaşların yüksek fiyatlara yemek yemesinin önüne geçilecek güzel bir çalışma."

"Müşteriye güven verecek"

Kentteki bir lokantanın işletme müdürü Mehmet Eraslan da sattıkları ürünlerin fiyat listesini lokanta girişine koyacaklarını belirterek, "Müşterilerimiz ve işletmelerimiz açısından güzel bir uygulama. Müşteriye daha çok güven vereceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Muhammed Emin İlter de uygulamanın güzel olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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