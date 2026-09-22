Kayseri'den GÖKTİM KartalAir, ABD'de lise kategorisinde dünya birincisi oldu - Son Dakika
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Kayseri'den GÖKTİM KartalAir, ABD'de lise kategorisinde dünya birincisi oldu

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GÖKTİM KartalAir, ABD'de düzenlenen RoboNation SUAS 2026'da lise kategorisinde dünya birincisi oldu; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek takımı tebrik etti. Çiçek, başarının Kayseri adına gurur kaynağı olduğunu, gençlere destek verilince neler başarılabileceğini gösterdiğini belirtti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ABD'de düzenlenen RoboNation SUAS 2026 yarışmasında lise kategorisinde dünya birinciliği elde eden GÖKTİM KartalAir Takımı'nı tebrik etti.

Çiçek, yazılı açıklamasında, Kayseri'de başlattıkları GÖKTİM Projesi kapsamında elde edilen bu başarının, gençlere fırsat ve destek verildiğinde neleri başarabileceklerinin en güzel göstergelerinden birisi olduğunu belirtti.

GÖKTİM KartalAir Takımı'nın ABD'de düzenlenen RoboNation SUAS 2026'da lise kategorisinde dünya birincisi olmasının Kayseri adına gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Çiçek, "Gençlerimize inandık, onlara güvendik. Onlar da azimleri, emekleri ve teknolojiye olan tutkularıyla Kayseri'nin adını dünyanın zirvesine taşıdı. Bu başarıda çok büyük emeği ve katkısı bulunan hamimiz Dener Makina başta olmak üzere öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve mentorlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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