Kayseri'den Yapay Zeka ile Raylı Sistem Güvenliği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri, 'Yapay Zeka Destekli İzleme Sistemi' ile raylı sistem güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, raylı sistem güvenliği ve verimliliğini artıracak "Yapay Zeka Destekli Katener ve Pantograf İzleme Sistemi" projesine imza atacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ulaştırma alanında Ar-Ge ve yenilikçi projeleri destekleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı UDH Araştırmaları Merkezi Başkanlığı tarafından açılan raylı sistem teknolojileri çağrısı kapsamında, Ulaşım AŞ'nin yaptığı proje başvurusu teknik ve mali kriterler doğrultusunda olumlu değerlendirilerek destek almaya hak kazandı.

Geliştirilecek sistem kapsamında raylı sistem araçlarına yerleştirilecek sensörler, 3B haritalaması yapabilecek, yapay zeka destekli derinlik kamerası ve geliştirilen yazılım sayesinde hat üzerindeki riskler anlık olarak izlenecek.

Sistem, katener hattında tel kopması, dışarıdan gelen yabancı cisimler, pantograf dengesindeki bozulmalar ile hat yüksekliği ve kayma mesafeleri gibi kritik unsurları sürekli analiz edecek.

Olası bir çarpma durumunda ise sistem önceden uyarı vererek kaza ve arızalar gerçekleşmeden önlenmesine katkı sağlayacak.

Yeni teknoloji sayesinde seferlerde yaşanan aksamaların önüne geçilmesi, güvenlik seviyesinin artırılması, arızalara erken müdahale edilmesi ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca yılda ortalama 3-4 pantograf hasarı oluşmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Kayseri, şehir içi raylı sistemlerde yapay zeka destekli izleme teknolojisini uygulayan ilk şehirlerden biri olmayı hedefliyor.

Akademisyen danışmanlığında ve Teknopark işbirliğiyle geliştirilecek projede yüzde 100 yerli yazılım kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut, projeyi 18 ayda hayata geçirmeyi hedeflediklerini, proje tamamlandığında Kayseri'nin akıllı ulaşım sistemlerinde örnek gösterilen şehirlerden biri haline geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Belediye, Kayseri, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:31:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.