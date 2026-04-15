Kayseri'den Yapay Zeka ile Raylı Sistem Güvenliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, raylı sistem güvenliği ve verimliliğini artıracak "Yapay Zeka Destekli Katener ve Pantograf İzleme Sistemi" projesine imza atacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ulaştırma alanında Ar-Ge ve yenilikçi projeleri destekleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı UDH Araştırmaları Merkezi Başkanlığı tarafından açılan raylı sistem teknolojileri çağrısı kapsamında, Ulaşım AŞ'nin yaptığı proje başvurusu teknik ve mali kriterler doğrultusunda olumlu değerlendirilerek destek almaya hak kazandı.

Geliştirilecek sistem kapsamında raylı sistem araçlarına yerleştirilecek sensörler, 3B haritalaması yapabilecek, yapay zeka destekli derinlik kamerası ve geliştirilen yazılım sayesinde hat üzerindeki riskler anlık olarak izlenecek.

Sistem, katener hattında tel kopması, dışarıdan gelen yabancı cisimler, pantograf dengesindeki bozulmalar ile hat yüksekliği ve kayma mesafeleri gibi kritik unsurları sürekli analiz edecek.

Olası bir çarpma durumunda ise sistem önceden uyarı vererek kaza ve arızalar gerçekleşmeden önlenmesine katkı sağlayacak.

Yeni teknoloji sayesinde seferlerde yaşanan aksamaların önüne geçilmesi, güvenlik seviyesinin artırılması, arızalara erken müdahale edilmesi ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca yılda ortalama 3-4 pantograf hasarı oluşmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Kayseri, şehir içi raylı sistemlerde yapay zeka destekli izleme teknolojisini uygulayan ilk şehirlerden biri olmayı hedefliyor.

Akademisyen danışmanlığında ve Teknopark işbirliğiyle geliştirilecek projede yüzde 100 yerli yazılım kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut, projeyi 18 ayda hayata geçirmeyi hedeflediklerini, proje tamamlandığında Kayseri'nin akıllı ulaşım sistemlerinde örnek gösterilen şehirlerden biri haline geleceğini kaydetti.