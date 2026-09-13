Kayseri Develi'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki yaya hastanede öldü
Kayseri'nin Develi ilçesinde Develi-Sindelhöyük yolu üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Ahmet Farsak'a çarptı. Ağır yaralanan Farsak, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Develi- Sindelhöyük yolu üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Ahmet Farsak'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Farsak, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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