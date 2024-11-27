Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda Kar Tatili Eğlencesi

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Kayseri Devlet Tiyatrosu, kar tatilinde perdelerini minik tiyatroseverlere açtı.

Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 26-27 Kasım'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil olması üzerine minik seyirciler için perdeler açıldı.

26 Kasım'da "Kırmızı Kanatlı Baykuş", 27 kasımda ise "Sirk Ateşi" adlı oyun kar tatilinde çocuklar için sahne aldı.