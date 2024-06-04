KAYSERİ Düşen eğitim uçağının olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandı

Güncel

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit (3)

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için havalanan SF-260D tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamlandı. Jandarma ekipleri., enkazın bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Enkaz kaldırma işlemlerinin gün sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN- Samet Aydın SUN/KAYSERİ,