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Kayseri, en ucuz su kullanan büyükşehirler arasında 8'inci sırada yer alıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şubat ayı meclis toplantısında su faturalarına yüzde 20 indirim kararı alınmasıyla Kayseri, metreküpte alınan fiyat sıralamasında 17,48 lira ile 30 büyükşehir arasında 15'inci sıradan 22'inci sıraya geriledi.

Bu sıralama ile en ucuz su kullanan iller arasında Kayseri, 8'inci sırada yerini aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserililere her zaman en ucuz ve kaliteli suyu ulaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Temiz ve güvenilir içme suyunu hanelere ulaştırmanın maliyeti olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Geçen ay su fiyatlarında sabitleme yapmıştık. Kamuoyunda ister istemez beklenti oluşuyor. Elektrik ve doğal gaz konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın sübvanse yaklaşımı içerisinde desteği söz konusu. Gönül ister ki bedava verelim. Sabitlemeyle 600 milyon lira gitti, şimdi de yüzde 20 indirim yaptık. Bununla birlikte bir 500 milyon lira gitmiş oldu. Kayseri, önceden 30 büyükşehir içerisinde su fiyatı sıralamasında 15'inci sıradaydı, bu indirimle 22'inci sıraya düşmüş oldu. Suyun metreküpü de 17,48 liraya indi. İçme suyumuzu vatandaşımıza en asgari fiyatla ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Vatandaşımıza feda olsun."