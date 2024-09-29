Kayseri'de 1 Ton Sucuk Döner İkramı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4-10 Ekim'de düzenlenecek "Kayseri Gastronomi Günleri"nde vatandaşlara 1 ton sucuk döner ikram edeceklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile Anadolu Harikalar Diyarı yanında yer alan Doğal Üretim Bahçesi'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Büyükkılıç, 4-10 Ekim'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ikincisi düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri'nde, ziyaretçilerin lezzet dolu bir yolculuğa çıkacağını ifade etti.

Geleneksel tariflerin, lezzetlerin ve muhteşem etkinliklerin bir araya geleceği gastronomi günlerine vatandaşları davet eden Büyükkılıç, katılımcıların şehrin eşsiz tatlarını deneyimlerken, kültürel zenginlikleri de keşfetme fırsatı yakalayacağını kaydetti.

Tarım ve hayvancılık ile birçok alanda hizmetler gerçekleştirdiklerini aktaran Büyükkılıç, "Gastronomi günleri yaklaşıyor, şefler geliyor. Kayseri'mizin olmazsa olmazı sucuk, pastırma, mantı. Sucukla ilgili her etkinliğimizde vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Aynı zamanda gastronomi günlerinde 1 ton sucuk dönerle bir ilke imza atıyoruz. 'Sucuğun da döneri olur' diyoruz. Kayseri'yi tanımayan, bilmeyen, anlamayan ve yanlış mecralara sürüklemeye çalışanlar da buyursunlar gelsinler, sucuk döner ikram edelim." ifadelerini kullandı.