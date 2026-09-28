Kayseri Hacılar\'da başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Hacılar'da başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde dün babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk hastanede kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta dün babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Kağan Şen'in (3) cenazesi ailesi tarafından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Şen'in cenazesi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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