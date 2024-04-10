Kayseri'nin Hacılar ilçesinde vatandaşlarla geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Hacılar Kafe Restoran'da düzenlenen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.
Çopuroğlu, programda, Özdoğan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Başkan Özdoğan da altyapı, üstyapı, eğitim, sağlık ve lojistik hizmetlerin hız kazanacağını ifade etti.
Yeni dönemde yatırımların devam edeceğini belirten Özdoğan, "Geçtiğimiz 5 yılda nasip olup birlikte yaptığımız 1,1 milyar liralık yatırıma ilaveten önümüzdeki 5 yılda sadece 10 milyar liralık bir yatırımın da müjdesini vermiş olalım. İnşallah rabbim bu yatırımların temel atmasını, açılışları sizlerle birlikte görmeyi nasip etsin diyorum." dedi.
Konuşmaların ardından dua edildi, vatandaşlarla bayramlaşma yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri Hacılar'da Geleneksel Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı. Trafik timleri, yol denetim faaliyetleri ve trafik kontrollerini artırarak, ana yollarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı. Araç kontrol noktalarında durdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ve çikolata ikram eden ekipler, emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmama ve uykusuz araç kullanmama konusunda uyarılarda bulundu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
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