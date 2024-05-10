Kayseri Havalimanı'nda Nisan Ayında 215 Bin 236 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
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Kayseri Havalimanı'nda Nisan Ayında 215 Bin 236 Yolcuya Hizmet Verildi

Kayseri Havalimanı\'nda Nisan Ayında 215 Bin 236 Yolcuya Hizmet Verildi

Kayseri Havalimanı'nda nisan ayında iç hat yolcu trafiği 180 bin 347, dış hat yolcu trafiği ise 34 bin 889 olarak gerçekleşti. Toplamda 215 bin 236 yolcuya hizmet verildi. İniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 1156, dış hatlarda 228 olmak üzere toplamda 1384'e ulaştı. Yük trafiği ise 2 bin 370 ton oldu. Bu yılın 4 aylık döneminde ise yolcu trafiği 772 bin 395, uçak trafiği 5 bin 287, yük trafiği ise 8 bin 317 ton olarak gerçekleşti.

10.05.2024 12:45
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Kayseri Havalimanı'nda nisan ayında 215 bin 236 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre havalimanında nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 180 bin 347, dış hat yolcu trafiği ise 34 bin 889 oldu. Böylece toplam 215 bin 236 yolcuya hizmet verildi.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1156, dış hatlarda da 228 olmak üzere toplamda 1384'e ulaştı. Yük trafiği ise 2 bin 370 ton oldu.

Bu yılın 4 aylık döneminde de yolcu trafiği 772 bin 395, uçak trafiği 5 bin 287, yük trafiği ise 8 bin 317 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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