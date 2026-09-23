Kayseri İncesu'da UMKE 11. Bölge Tatbikatı'nda suda boğulma senaryoları uygulandı - Son Dakika
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Kayseri İncesu'da UMKE 11. Bölge Tatbikatı'nda suda boğulma senaryoları uygulandı

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Kayseri İncesu\'da UMKE 11. Bölge Tatbikatı\'nda suda boğulma senaryoları uygulandı
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Kayseri İncesu'daki İncesu Marina'da düzenlenen UMKE 11. Bölge Tatbikatı başladı. Kayseri, Nevşehir ve Niğde'den gelen UMKE personeli tatbikatta suda boğulma, kurtarma ve ilk tıbbi müdahale senaryolarını uygularken ekiplerin iletişim ve koordinasyon becerileri değerlendiriliyor.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 11. Bölge Tatbikatı, Kayseri'nin İncesu ilçesinde başladı.

İncesu Marina'daki tatbikata, Kayseri'nin yanı sıra Nevşehir ve Niğde'den UMKE personeli katılıyor.

Olası acil durumlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikatta, suda boğulma vakalarına müdahale, kurtarma çalışmaları ve olay yerinde ilk tıbbi müdahaleye ilişkin senaryolar uygulanıyor.

Senaryolar kapsamında ekiplerin olay yerine ulaşması, sudaki kazazedelerin güvenli şekilde kurtarılması ve sağlık ekiplerine teslim edilmesi aşamaları uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Tatbikatta ayrıca, ekiplerin iletişim, koordinasyon ve müdahale becerileri değerlendiriliyor.

Yarın da devam edecek tatbikatta, olası su kazaları ve diğer acil durumlara yönelik hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri İncesu'da UMKE 11. Bölge Tatbikatı'nda suda boğulma senaryoları uygulandı - Son Dakika
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