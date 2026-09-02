Kayseri-İncesu kara yolunda minibüs duraktaki halk otobüsüne arkadan çarptı: 3 yaralı
Kayseri-İncesu kara yolunda meydana gelen kazada, Fransa'dan gelen M.A. idaresindeki minibüs, durakta bekleyen özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile otobüsteki iki yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan kurtarırken, yaralılar Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kayseri'de minibüsün durakta bekleyen halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Fransa'dan gelen M.A. idaresindeki EY 818 FT plakalı minibüs, Kayseri- İncesu kara yolundaki durakta bekleyen A.M. yönetimindeki 38 AB 285 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sıkıştığı minibüste itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü ile halk otobüsündeki yolcular A.S. ve T.Ö. yaralandı.
Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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