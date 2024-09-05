Kayseri'de 2040 Kişilik İşgücü Uyum Programı Başlatılıyor

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Kayseri İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak, kurum tarafından işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla ilçe milli eğitim müdürlükleri işbirliği ile toplam 2 bin 40 kişilik İşgücü Uyum Programı başlatılacağını bildirdi.

Ak, yazılı açıklamasında, 2 bin 40 kişiyi kapsayacak program kapsamında katılımcıların temizlik, bakım ve onarım işlerinde yaklaşık 10 ay süreyle haftanın belirli günlerinde tam gün çalışacaklarını belirtti.

Programın 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağını ve 30 Haziran 2025'te sonlanacağını aktaran Ak, şunları kaydetti:

"Başvurular 4-8 Eylül tarihleri arasında alınacak olup, katılımcılar geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre 9 Eylül'de noter tarafından yapılacak kura çekilişiyle belirlenecektir. Program, 9 Eylül- 6 Ekim arasında (ilk 4 hafta) haftada 5 gün ve sonraki haftalarda haftada 3 gün olarak uygulanacak olup, çalışma günleri ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecektir. Katılımcılara İŞKUR tarafından program kapsamında, çalıştıkları her gün için günlük net 566,73 lira cep harçlığı ödenecektir. Ayrıca İŞKUR tarafından katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası katılım sağladıkları gün üzerinden karşılanacaktır."

Başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyenlerin 8 Eylül saat 23.59'a kadar www.iskur.gov.tr internet adresi ALO 170 çağrı merkezi veya e-Devlet üzerinden başvuru yapmalarının zorunlu olduğunu aktaran Ak, "Başvuruda sorun yaşayan kişiler bünyesinde İŞKUR hizmet noktası olan ilçe belediyelerden ve kurumumuzdan destek alabilirler. İşgücü Uyum Programları kapsamında bir katılımcı toplamda en fazla 140 fiili gün programdan yararlanabilir. Toplum Yararına Programlardan (TYP) daha önce faydalanmış olanlar bu programa başvuru yapabilecek olup, TYP faydalanma süreleri İşgücü Uyum Programlarını etkilememektedir." ifadelerini kullandı.