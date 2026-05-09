Kayseri Kadın Takımı\'ndan Başkan Büyükkılıç\'a Ziyaret

09.05.2026 13:46
Kayseri Kadın Futbol Takımı, Süper Lig'e yükselişinin ardından Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Kayseri Kadın Futbol Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AKSF) Başkanı Mutlu Önal ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Kayseri Kadın Futbol Takımı yönetimi, teknik heyeti ve sporcularını misafir etti.

Takımın elde ettiği tarihi başarının Kayseri adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Büyükkılıç, kadın sporcuların azim, disiplin ve mücadele ruhuyla önemli bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti.

Sporcuları tebrik eden Büyükkılıç, Dünya Spor Başkenti Kayseri'ye kadın futbolunda elde edilen bu başarının çok büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

AKSF Başkanı Önal da Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti olarak ilan edilmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Gençlere yönelik hedeflerini anlatan Önal, "Bu çocukları biz farklı sıkıntılardan kurtarabiliyorsak ne mutlu bize. Gecemiz, gündüzümüz, bir beklentimiz de yok. Bir beklentimiz bu çocukların vatan ve millet sevgisi olsun. Efendi, anne baba sevgisini bilen, vatan sevgisini bilen insanlar yetiştirirsek onların duası yeter. Bu dua zaten enerjimizi üst seviyeye çıkartıyor." ifadelerini kullandı.

Önal, Büyükılıç'a amatör spora verdiği destek için de teşekkür etti.

Kaynak: AA

