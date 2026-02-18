Kayseri-Kahramanmaraş Yolu Kapandı

Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı ile Göksun arasındaki bölümünde araç geçişine izin verilmiyor.
Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yapıyor.
